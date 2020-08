"Quando este Presidente vai ao estrangeiro, não está numa missão de boa vontade, está numa série de trapalhadas. Rompe com os nossos aliados e escreve cartas de amor a ditadores. Os Estados Unidos merecem um Presidente que seja admirado, não de que se riam", disse Kerry, num discurso gravado em vídeo e transmitido no segundo dia da Convenção Democrata, que marcou a nomeação oficial de Joe Biden como candidato às eleições presidenciais de 03 de novembro.

Kerry, ele próprio nomeado candidato à presidência em 2004, acusou Trump de não fazer frente à Rússia.

"Este é o ponto principal: os nossos interesses, os nossos ideais e os nossos corajosos homens e mulheres de uniforme não podem permitir-se mais quatro anos de Donald Trump", disse.

O ex-secretário de Estado referiu também que Trump se recolheu no abrigo subterrâneo da residência oficial, no final de maio, quando manifestantes atiraram pedras e tentaram forçar barreiras policiais, durante as manifestações contra o racismo e a violência policial originadas pela morte do afroamericano George Floyd às mãos da polícia.

"As nossas tropas não podem escapar ao perigo escondendo-se no 'bunker' da Casa Branca. Precisam de um Presidente para os defender, e o Presidente Biden fá-lo-á", acrescentou.

Kerry salientou que antes de Trump se tornar Presidente em 2017, falava-se muito de "excecionalismo americano". "A única coisa excecional sobre a política internacional inconsistente de Trump é que isolou a nossa nação mais do que nunca", acusou.

Os Democratas confirmaram na terça-feira a nomeação do ex-vice-Presidente Joe Biden como candidato contra Donald Trump nas presidenciais dos Estados Unidos, em 03 de novembro.

Sem surpresa, a maioria dos delegados escolheu Biden para enfrentar o Presidente republicano, durante o segundo dia da convenção do partido, realizada de forma inteiramente virtual, por causa da pandemia da covid-19.

Biden conseguiu o apoio de 3.558 delegados, em comparação com 1.151 para o senador mais à esquerda Bernie Sanders.

O antigo Presidente Bill Clinton e o antigo secretário de Estado John Kerry, candidato à presidência em 2004, foram as estrelas desta segunda noite, marcada igualmente pela presença do antigo Presidente Jimmy Carter, com 95 anos.

A convenção democrata, em modo virtual, decorre na cidade de Milwaukee, no estado do Wisconsin, até quinta-feira, altura em que Joe Biden deverá fazer o discurso de aceitação da candidatura democrata.

