"Hoje, em tempos da Nação e do desenvolvimento, o PAIGC exorta e encoraja as Forças Armadas a assumirem uma postura republicana, de submissão à vontade livre e democraticamente expressa pelo povo guineense, criando condições para a consolidação do Estado de Direito", refere o partido guineense em comunicado.

As Forças Armadas da Guiné-Bissau foram criadas em 16 de novembro de 1964 pelo PAIGC.

No comunicado, o partido reforça que "renova" e "mantém presente o sentimento de orgulho e gratidão por todos aqueles que, sob orientação política e guiados pelo pensamento político de Amílcar Cabral, materializaram o programa mínimo, ou seja, a libertação de todo o jugo colonial e de opressão".

As comemorações do dia das Forças da Armadas da Guiné-Bissau decorrem hoje em simultâneo, no estádio nacional 24 de Setembro, com a celebração do dia da independência, que se assinalou em 24 de setembro, mas o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, decidiu adiar as celebrações para hoje por se encontrar na altura na Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorreu em Nova Iorque.

O PAIGC condenou o que considera serem "vãs tentativas de ofuscar os marcos históricos" do povo guineense e que "não pode em circunstância nenhuma ser subjugada a outras intenções e, sobretudo, a jogos de aproveitamento político".

MSE // VM

Lusa/Fim