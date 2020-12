O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) anunciou em comunicado que na sua última reunião da Comissão Política Nacional escolheu o seu membro Fernando Moeda como coordenador nacional das legislativas de 2021.

"Essa escolha, a alguns meses das eleições legislativas, que ainda não foram marcadas, enquadra-se no âmbito de uma planificação do trabalho que já vinha sendo estruturada há algum tempo pelo Partido Tambarina, com objetivos claros e metas concretas", avançou o partido, liderado por Janira Hopffer Almada.

O PAICV referiu que Fernando Moeda, que é membro da Comissão Política Nacional, "tem sido um trabalhador incansável, com uma larga experiência acumulada no domínio político-partidário e tem assumido funções relevantes na máquina partidária".

Depois de 15 anos no poder, o PAICV voltou à oposição em 2016, após a vitória nessas legislativas do Movimento para a Democracia (MpD).

Para estas eleições legislativas, o partido anunciou que vai apresentar uma "plataforma alargada" e com um "opção clara" de um "projeto de sociedade que coloque os interesses de Cabo Verde em primeiro lugar e no qual todos se revejam".

Na nota, o PAICV não deixou de criticar a atual governação do MpD, entendendo que não melhorou nos últimos cinco anos, e que o país não avançou com reformas que lhe permitiriam dar o salto que os cabo-verdianos anseiam.

"Pelo supra exposto, o PAICV dedica a máxima atenção à preparação das próximas Eleições Legislativas de 2021", prosseguiu o partido, informando que reunirá proximamente o Conselho Nacional (órgão máximo entre congressos), para discutir com os dirigentes nacionais os caminhos a seguir.

Cabo Verde deverá realizar em março do próximo ano eleições legislativas e seis meses depois as presidenciais, depois das autárquicas de outubro último.

