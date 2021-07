Reunidos em Fátima, entre segunda e quinta-feira, com vista à preparação da Assembleia Geral da Congregação da Missão, que decorrerá em Roma em 2022, os elementos da Província Portuguesa debateram o tema "Revitalizar a nossa identidade ao iniciarmos o V Centenário da Congregação da Missão", a partir das conclusões retiradas anteriormente nas chamadas Assembleias Domésticas, em cada uma das comunidades onde estão presentes.

"Agora, na Assembleia Provincial, foi tempo de aterrar no 'julgar em ordem a discernir a partir do carisma e da missão'. Três temas foram propostos para reflexão: A espiritualidade, a alegria de seguir Jesus Cristo evangelizador dos pobres; Estilo de vida da Congregação da Missão: comunidade com Espírito para a missão; As nossas opções missionárias: a Congregação da Missão em saída", informou hoje a Província Portuguesa da Congregação da Missão, em nota enviada à agência Lusa.

Os chamados Padres Vicentinos são um Instituto Missionário que, seguindo S. Vicente de Paulo, procuram seguir o lema "O Senhor enviou-me a anunciar a Boa-Nova aos pobres", estando assim presentes junto dos mais desfavorecidos.

"A nossa identidade missionária é visível, sobretudo, na vida comunitária: enviados em missão, os vicentinos vivem em comunidade", a partir da qual dão apoio às paróquias e acompanham a chamada "Família Vicentina" (Filhas da Caridade, Juventude Mariana Vicentina, Conferências Vicentinas, entre outras), explicam na sua página na Internet.

Atualmente a Província Portuguesa conta com 35 membros, 30 dos quais em Portugal, distribuídos por oito comunidades em cinco dioceses, e cinco estão em missão em Moçambique.

