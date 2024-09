A música, que chamou 'miserando atque eligendo', que está escrita no brasão do Papa Francisco, vai ser tocada na parte da ação de graças da missa em Tasi Tolu.

"A comissão organizadora pediu-me para fazer um arranjo para a ação de graças, baseado no lema do Papa. Isto aconteceu no mês de maio e, depois de uma semana a pensar, fui lendo as escrituras e as partes que queria inserir. Baseei-me no evangelho de São Mateus", explicou à Lusa o padre Adérito.

Depois de fazer o texto, era preciso fazer a composição para a letra.

"Baseei-me nas notas básicas, depois fui fazendo a melodia. Também incluí os salmos porque as músicas religiosas têm de incluir as palavras dos salmos", explicou à Lusa o também diretor do agrupamento de escolas de Santo António e responsável pela escola de música, em Baucau.

Mas, o padre Adérito ainda não estava satisfeito e em vez de compor uma música para quatro vozes, compôs para seis e, segundo disse, saiu uma "coisa sólida e bem enraizada".

A música vai ser tocada por uma orquestra e tem instrumentos de sopro e também 80 violinos.

"São todos jovens, não são profissionais, mas dedicaram-se para fazer esta música belíssima", salientou.

No refrão da música, que será cantado em tétum, língua oficial de Timor-Leste a par do português, o padre diz que se refere: "com misericórdia Deus chamou-me e escolheu-me e vou fazer a caminha com alegria a agradecimento".

As estrofes foram tiradas dos salmos e falam de agradecimento e da alegria do povo.

"No fundo é um agradecimento a Deus, por causa da visita do Papa. É uma alegria, uma bênção de Deus ao povo timorense", disse.

O Papa Francisco chega ao início da tarde de segunda-feira a Díli, iniciando a visita ao país com uma cerimónia de boas-vindas no Palácio Presidencial e um encontro com autoridades, corpo diplomático e sociedade civil, onde fará o seu primeiro discurso em território timorense.

Na terça-feira, Francisco visita as crianças com necessidades especiais na escola "Irmãs Alma", seguindo depois para um encontro com os bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas e catequistas, na Catedral, onde fará um segundo discurso.

Ainda na terça-feira, realizará a missa em Tasi Tolu para milhares de fiéis timorenses.

Na quarta-feira, último dia da visita, o Papa vai reunir-se com a juventude no Centro de Convenções de Díli, onde está previsto um último discurso, partindo depois para o aeroporto rumo a Singapura, onde vai terminar a sua viagem à região, no dia 13.

Francisco iniciou o périplo na Indonésia, onde chegou terça-feira, tendo partido sexta-feira para a Papua Nova Guiné, permanece até segunda-feira.

O Governo timorense disponibilizou 10,9 milhões de euros para organizar as atividades de preparação da visita do Papa Francisco.

Esta é a segunda vez que um Papa visita Timor-Leste, a primeira ocorreu em 1989 quando João Paulo II visitou o território, ainda sob ocupação indonésia.

