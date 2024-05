A Orquestra Gulbenkian apresenta na sala de espetáculos, no dia 14, às 21:30, o concerto "Viagem Musical pela Europa", sob a direção do maestro Cesário Costa e com a colaboração da harpista Beatriz Cortesão.

Glière, Prokofiev, Ravel e Rossini fazem parte dos compositores selecionados na viagem pelos séculos XIX e XX.

O supergrupo Cara de Espelho, que junta elementos de bandas como Deolinda, Ornatos Violeta, Gaiteiros de Lisboa, A Naifa, Señoritas ou Humanos sobe ao palco no dia 08, às 21:30, para dar a conhecer o seu primeiro álbum.

Em 29 de junho, é a vez do trio Expresso Transatlântico se estrear na Covilhã, também às 21:30, ao som do disco "Ressaca bailada".

"Com Gaspar Varela na guitarra portuguesa, Sebastião Varela na guitarra elétrica e Rafael Matos na bateria, a banda ilustra musicalmente as suas vivências numa Lisboa cosmopolita e multicultural, fazendo da guitarra portuguesa a personagem principal dos seus temas", informou o TMC, em comunicado.

A programação de junho começa com o Teatro de Marionetas do Porto e "Como um carrossel", no dia 01, às 16:00.

O TMC informou que a sala recebe em 06 de julho a dança de Beatriz Valentim, com o espetáculo "O que é um problema?".

A sala de espetáculos lembrou também que, em 08 de novembro, atuam na Covilhã os britânicos Tindersticks e em 05 de dezembro a Glenn Miller Orchestra.

Os bilhetes são postos à venda a partir de terça-feira, às 14:30, na bilheteira do TMC e nas plataformas digitais.

