"O escritório da OCI em Cabul irá coordenar os esforços humanitários da OCI com o Afeganistão e parceiros internacionais", disse hoje a organização na sua conta oficial na rede social Twitter.

Com uma sede em Cabul, a OCI vai reforçar-se com recursos humanos e materiais, em conformidade com a resolução adotada pela conferência ministerial extraordinária sobre a situação no Afeganistão, afirmou a organização.

Em dezembro a OCI decidiu estabelecer um fundo comum para dar assistência humanitária ao Afeganistão.

O fundo deve começar a ser operado a partir do primeiro trimestre deste ano, ajudando assim a canalizar recursos para o Afeganistão, que tem sido alvo de sanções internacionais desde que os talibãs chegaram ao poder.

"Isto é para permitir cumprir as suas obrigações de apoiar o povo afegão em vários campos", salientou a organização.

O Afeganistão atravessa uma grave crise económica e humanitária desde a tomada de Cabul pelos fundamentalistas em 15 de agosto passado.

Desde então, a falta de apoio e reconhecimento por parte da comunidade internacional, bem como as sanções económicas internacionais e dos Estados Unidos para impedir o acesso dos líderes islâmicos - vários deles considerados ameaças globais - ao sistema financeiro internacional isolaram a nação asiática.

Desde a chegada dos fundamentalistas ao poder o país depende quase inteiramente da ajuda humanitária de organizações internacionais.

