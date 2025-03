Há sete anos foi criada em Portugal a Associação Natureza Portugal (ANP), que trabalhou em colaboração com a WWF e cuja ação é agora continuada pela WWF Portugal, como explicou à Lusa a diretora-executiva da organização nacional, Ângela Morgado.

"A WWF Portugal surge porque o escritório enquanto ANP, em parceria com a WWF, mostrou ter condições para se tornar num escritório nacional da rede internacional", disse Ângela Morgado à Lusa, recordando que a organização trabalhou muitos anos com Portugal através do programa regional WWF Mediterrâneo, passando a ação nos últimos sete pela ANP/WWF.

A criação da ANP com um acordo de cooperação com a WWF serviu para dar tempo para solidificar a posição, referiu a diretora executiva.

"Éramos sete e hoje somos 34, começámos com uma operação de 350 mil euros e neste momento temos uma operação de cerca de dois milhões de euros anuais, e também solidificámos toda a nossa estrutura organizativa e os procedimentos de excelência na gestão dos projetos", adiantou.

Perante o convite da WWF, que tem como símbolo um urso panda, para a criação de um escritório nacional, Ângela Morgado disse que na semana passada foi rompido o contrato de colaboração e assinado um acordo de organização nacional da rede WWF, criando-se a organização WWF Portugal.

"Mudámos a denominação social e mudámos um ou dois parágrafos dos estatutos (...), também mudámos a forma como colaborávamos com a rede, de um acordo de cooperação ficámos com um acordo de entidade, de escritório nacional e a partir de agora lançamos uma campanha de notoriedade da marca", referiu.

Angela Morgado frisou que em termos de trabalho será prosseguir o que já era feito enquanto ANP. "O que muda é o poder da nossa marca. Julgamos vir a ganhar com essa clarificação e com essa força que o ´logo´ tem, usamos apenas o ´logo` do panda".

Nos sete anos de ANP foram desenvolvidos e implementados 90 projetos e agora que a ANP desaparece e fica a WWF Portugal, Ângela Morgado, diz, num comunicado divulgado hoje, que este é "um momento histórico para o ambientalismo em Portugal".

Kirsten Schuijt, diretora executiva da WWF Internacional afirma, citada no mesmo documento, que é com orgulho que Portugal passa a integrar a rede de escritórios da WWF enquanto escritório nacional, um reconhecimento "mais do que merecido".

Para assinalar a mudança foi criada a campanha "Amigos de Estimação", baseada na ideia de que em termos gerais as pessoas tiveram um objeto com o qual cresceram, como o peluche, e que em mais de 75% dos casos esse objeto representava um animal.

A mensagem da campana é a de que se os peluches estiveram ao lado dessas pessoas agora é a altura de ajudar "as mais de 800 espécies ameaçadas em Portugal".

Como parte da campanha, exatamente quando se assinala o Dia Mundial da Vida Selvagem, vão ser deixados 112 animais de peluche "à solta" em algumas carruagens do Metro de Lisboa, durante a manhã de hoje, que podem ser levados por quem os encontrar.

A WWF (em português Fundo Mundial para a Natureza) foi fundada em 1961 e é hoje uma das maiores e mais respeitadas organizações independentes de conservação, com mais de cinco milhões de apoiantes e uma rede ativa em mais de 100 países.

Tem com missão travar a degradação da natureza e construir um futuro em que o uso dos recursos naturais seja sustentável.

A última vez que tinha sido criado um escritório nacional da WWF foi há cinco anos, com a criação em 2020 da WWF Colômbia.

