"Esperamos que o Presidente divulgue os pontos de referência na qualidade de chefe de Estado e comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança para que as medidas tomadas sejam vinculativas ao Estado moçambicano, em geral, e às Forças de Defesa e Segurança, em particular. Pois a paz é do interesse público e diz respeito a todos moçambicanos", refere o líder do MDM, Daviz Simango, numa nota divulgada à comunicação social.

A trégua, anunciada pelo chefe de Estado moçambicano, no sábado, durante um retiro da Frelimo , partido no poder, em Pemba (Cabo Delgado), começou no domingo e terá a duração de uma semana.