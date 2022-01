Oposição moçambicana sugere redução para 50% das portagens na estrada circular de Maputo

O Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro partido parlamentar, sugeriu hoje a redução para 50% do valor das taxas de portagem na estrada circular de Maputo, considerando que as infraestruturas representam "um assalto ao bolso do cidadão".