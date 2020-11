Oposição moçambicana critica "esbanjamento", Frelimo apoia resposta governamental às crises

Os dois partidos da oposição parlamentar moçambicana, Renamo e MDM, criticaram hoje o "esbanjamento" de recursos públicos, enquanto a Frelimo, partido no poder, defendeu a mobilização de meios que permitam ao país enfrentar as crises na saúde e na segurança, devido À covid-19 e as conflitos no centro e norte do país.