Na primeira sessão plenária de junho, que acontece entre quarta e sexta-feira, na Assembleia Nacional, um dos pontos da agenda é uma interpelação ao Governo sobre a habitação, apresentada pelo grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV).

O maior partido da oposição cabo-verdiana quer saber o que o Governo pretende fazer com as casas concluídas do programa habitacional "Casa para Todos", "e que se mantém de portas fechadas, há cerca de quatro anos".