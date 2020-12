Oposição cabo-verdiana "profundamente consternada" com morte de autarca

A presidente do maior partido da oposição cabo-verdiana (PAICV), Janira Hopffer Almada, afirmou hoje estar "profundamente consternada" com a morte do presidente da câmara municipal de Santa Catarina de Santiago, José Alves Fernandes, do partido no poder governamental (MpD).