"Os Conservadores coroaram Rishi Sunak como primeiro-ministro sem que ele dissesse uma única palavra sobre como governaria o país e sem que ninguém tivesse a oportunidade de votar", criticou a vice-líder do Partido Trabalhista, Angela Rayner.

"Este é o mesmo Rishi Sunak que, como ministro das Finanças, não conseguiu fazer crescer a economia, não conseguiu controlar a inflação e não ajudou as famílias com a crise do custo de vida", disse a dirigente do principal partido da oposição.

Rayner lembrou ainda que a família de Sunak, nomeadamente a esposa, Akshata Murty, filha de um magnata indiano co-fundador da multinacional Infosys, "evitou pagar impostos neste país antes de aumentar impostos sobre todos".

Embora reconheça as diferenças políticas, a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, prometeu esforçar-se "para construir com ele uma relação de trabalho construtiva no interesse daqueles a quem servimos", escreveu na rede social Twitter.

A líder do Partido Nacional Escocês (SNP) também considerou "um momento verdadeiramente significativo" que torna "especial" o festival religioso hindu Divali em curso que Sunak seja o primeiro "asiático britânico" a tornar-se primeiro-ministro.

Porém, reiterou o apelo a que sejam convocadas eleições legislativas e urgiu Sunak a não aplicar políticas de austeridade porque "os nossos serviços públicos não vão aguentar".

"Para a Escócia, claro, ele torna-se mais um primeiro-ministro que nós não votámos e certamente não votaríamos mesmo que tivéssemos oportunidade", vincou Sturgeon.

Por seu lado, o líder dos Liberais Democratas não esquece que os "Conservadores destruíram a nossa economia" e agora "instalaram outro primeiro-ministro desligado da realidade sem dar uma palavra" aos britânicos.

"Precisamos de eleições nacionais já", concluiu.

Rishi Sunak foi hoje declarado líder do Partido Conservador após a desistência da outra candidata, Penny Mordaunt, que não conseguiu recolher o apoio de 100 dos 357 deputados "tory' necessário para ser elegível.

Sunak, antigo ministro das Finanças, foi escolhido apenas sete semanas depois de ter perdido para Liz Truss numa outra eleição para a liderança do partido, quando 57% militantes de base preferiram a primeira-ministra demissionária.

Ao ser declarado diretamente, Sunak evitou ser sujeito a uma votação dos militantes Conservadores.

O novo líder do Partido Conservador será agora indigitado chefe do Governo pelo Rei Carlos III pois os 'tories' mantêm uma maioria absoluta, mas ainda é incerto sobre se acontecerá hoje ou nos próximos dias.

