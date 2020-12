"Em termos de logística, está a ser preparada uma operação mais robusta do que é habitual", afirmou Francisco Ramos durante a apresentação da versão preliminar do Plano de Vacinação de Combate à covid-19, que decorreu hoje no Infarmed, em Lisboa.

A vacinação contra a gripe, por exemplo, ocorre num processo descentralizado, regionalizado e próximo dos locais de vacinação.

Ao contrário, no caso da vacina contra a covid-19, esta nova operação será centralizada, naquilo que o coordenador descreveu como "uma lógica de comando e controlo".

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.495.205 mortos resultantes de mais de 64,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4.724 pessoas dos 307.618 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

