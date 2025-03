"Foram realizadas 232 ações de sensibilização em 160 estabelecimentos de ensino, envolvendo 240 polícias e 8.056 participantes de toda a comunidade escolar", referiu a Polícia de Segurança Pública (PSP).

A PSP indicou que a operação "Viagem de Finalistas" se destina aos alunos do 3.ºciclo do ensino básico e do ensino secundário, realizada através das equipas do programa escola segura (EPES) do modelo integrado de policiamento de proximidade.

A intervenção deve-se ao registo de alguns incidentes associados a estas celebrações nas férias da Páscoa, geralmente ligados ao consumo excessivo de álcool e droga.

A PSP confirmou ainda que a maioria das ocorrências aconteceu em Espanha.

Na sequência da iniciativa, que pretende expandir o conhecimento dos jovens sobre as consequências do consumo de bebidas alcoólicas e de substâncias psicoativas, a PSP irá investir na cooperação policial internacional.

"No âmbito de um acordo de cooperação bilateral, a comissaria provincial de Salamanca do corpo nacional de polícia de Espanha, no dia 1 de abril, enviará à cidade da Guarda dois polícias para a realização de ações de sensibilização a alunos do ensino secundário, em coordenação com o Comando Distrital da Guarda da PSP", focando-se no tema das viagens de finalistas.

A entidade alertou também para o uso, "cada vez mais frequente, da droga da violação (substância que deixa vítimas de abusos sexuais imóveis) e dos riscos do seu consumo".

Os polícias das EPES pretendem ensinar aos estudantes medidas e atitudes para prevenir comportamentos aditivos, de risco e ilícitos.

Foram transmitidas aos alunos orientações de autoproteção, "com foco para os comportamentos nos espaços de diversão noturna", sobretudo atitudes que estejam relacionadas "com o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e de bebidas oferecidas por desconhecidos", referiu a PSP.

Na nota, a PSP deixou uma lista de cuidados a ter durante uma viagem de finalistas, como não aceitar favores, não colocar objetos na bagagem a pedido de terceiros, não sair à noite sozinho.

A entidade referiu que é necessária uma "atenção especial em locais com maior afluência de pessoas", como cafés, restaurantes, centros comerciais, transportes públicos, aeroportos, entre outros.

A PSP alertou para o cuidado com os pertences pessoais e pediu aos jovens que evitem transportar todo o dinheiro no mesmo bolso ou carteira.

A operação "Viagem de Finalistas" decorreu entre os dias 10 e 21 de março, indicou a PSP.

No final do comunicado, a PSP apelou à denúncia de qualquer tipo de abuso ou de outros crimes contra pessoas ou propriedades, enquanto vítima ou testemunha.

Avisou também que é possível pedir intervenções das EPES presencialmente ou digitalmente, através do 'email' escolasegura@psp.pt.

