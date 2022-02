"Independentemente das opiniões que cada um tenha, é importante que quem for elegível para votar o faça. No exercício do direito democrático de voto, é igualmente importante que respeitem os direitos uns dos outros e as opiniões diversas", disse Roy Trivedy num artigo publicado hoje.

"As eleições pacíficas são vitais para a democracia. E, qualquer que seja o resultado final, é evidente que qualquer candidato que ganhe, desempenhará um papel vital na formação da próxima fase do desenvolvimento do país", sublinhou.

O artigo foi publicado dias antes do arranque da campanha para as presidenciais mais concorridas de sempre, com 16 candidatos, entre os quais os mais jovens de sempre.

Destacando a "emoção crescente" que se sente no país em torno ao voto, Trivedy recordou que o voto ocorre no contexto de pandemia e no ano em que Timor-Leste celebra o 20º aniversário desde a restauração da independência.

Trivedy saudou a tradição de "organização de eleições bem geridas, livres e justas" que Timor-Leste construi nas últimas duas décadas com o país a manter o compromisso de "eleições transparentes e inclusivas".

Além da pandemia, Trivedy referiu-se ao potencial impacto que a época das chuvas e os danos em infraestruturas possam ter na participação de eleitores.

E destacou ainda aspetos "interessantes" do voto deste ano, nomeadamente a entrada nos cadernos eleitorais de "cerca de 200 mil jovens" que vão votar pela primeira vez

"Com muitos mulheres e homens jovens a votar desta vez, como vão escolher votar? Será que os eleitores procurarão votar em candidatos que possam responder às preocupações da sua geração, como a educação e o emprego? Como é que os meios de comunicação social, incluindo as redes sociais, influenciarão os eleitores pela primeira vez?", questionou.

Trivedy referiu-se ainda à participação de mulheres, com quatro mulheres entre os 16 candidatos, o maior número de sempre.

O impacto de filiações partidárias nos padrões de votação, experiência anterior de alguns candidatos e as possíveis divisões geográficas dos votos são, escreveu, outros aspetos "interessantes" a considerar.

A campanha eleitoral começa na quarta-feira e as eleições ocorrem a 19 de março.

