"Pedimos ao Governo (do Paquistão) que abra as suas fronteiras aos afegãos cujas vidas estão em perigo no Afeganistão", disse o porta-voz do ACNUR no Paquistão Qaiser Khan Afridi.

A mesma fonte recordou que Islamabad continua a não permitir que afegãos entrem no país sem visto, após uma decisão anunciada pelo Paquistão em 17 de agosto, quando milhares de civis tentaram fugir do Afeganistão após a queda de Cabul para os talibãs.

O diretor do escritório de comunicação do Exército do Paquistão, general Babar Iftikhar, reforçou essa posição durante uma conferência de imprensa na manhã de hoje.

"Só permitimos a passagem de pessoas com documentos (vistos)", acrescentou Iftikhar, rejeitando a ideia de aceitar exceções para pessoas com a condição de refugiado.

O Paquistão abriga 1,4 milhões de afegãos legalmente registados e cerca de outro milhão ilegalmente, uma das maiores e mais antigas comunidades deslocadas do mundo que começou a chegar ao território paquistanês com a invasão soviética de 1979.

O porta-voz do ACNUR disse que se o Paquistão decidir abrir as fronteiras, a ONU ajudará o país neste novo desafio, algo que a comunidade internacional também deve fazer.

No momento, não há fluxo maciço de refugiados afegãos para as fronteiras terrestres do Paquistão, de acordo com Afridi, no entanto, o Paquistão está a permitir que os países ocidentais usem o seu território para retirar os seus funcionários ou colaboradores afegãos de Cabul, bem como de organizações internacionais como o Banco Mundial ou o Fundo Monetário Internacional.

O ministro da Informação paquistanês, Fawad Chaudhry, disse há poucos dias que até agora um total de 22.400 pessoas deixaram o Afeganistão através do Paquistão, 22.000 delas estrangeiras, no entanto, Iftikhar, hoje, reduziu esse número consideravelmente.

"Acredito que cerca de 5.000 pessoas foram retiradas do Afeganistão e cerca de 130 aeronaves militares e civis pousaram em Islamabad", disse o general paquistanês.

Perante o aumento esperado de chegadas de refugiados de Cabul, as autoridades de Islamabad pediram aos hotéis que parassem de reservar quartos e os guardassem para chegadas do país vizinho nos próximos 21 dias.

O Governo paquistanês também está a emitir vistos de trânsito para ocidentais ou afegãos com documentos, para que possam deixar o Afeganistão em direção a solo paquistanês.

