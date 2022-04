ONU alerta para aumento de demonstrações de ódio e violência nos Balcãs

As Nações Unidas alertaram hoje para o aumento das demonstrações de ódio e violência nos Balcãs Ocidentais na sequência do conflito na Ucrânia, indicou a conselheira especial da ONU para a Prevenção do Genocídio, Alice Wairimu Nderitu.