"Estes relatos de execuções sumárias, que se seguem a incidentes semelhantes ocorridos no início deste mês no estado de Al Jazirah (centro-leste do Sudão), são muito preocupantes", disse Volker Türk em comunicado.

E sublinhou: "Matar deliberadamente um civil ou qualquer pessoa não autorizada ou deixar de participar diretamente nas hostilidades constitui um crime de guerra".

A guerra entre o exército sudanês e as Forças de Apoio Rápido (RSF) paramilitares, que se regista desde abril de 2023, já fez dezenas de milhares de mortos, desalojou mais de 12 milhões de pessoas e deixou milhões à beira da fome, segundo as Nações Unidas.

Após meses de aparente impasse, o exército terminou na semana passada um cerco de quase dois anos à sua sede em Cartum pela RSF.

No mesmo dia, o exército disse ter retomado a sua base de comunicações em Cartum Norte e expulsado as RSF da refinaria de petróleo de Jaili, a maior do país, a norte de Cartum.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse ter verificado as mortes de pelo menos 18 pessoas, incluindo uma mulher, em sete incidentes separados "atribuídos a combatentes e milícias afiliados às forças armadas sudanesas desde que estas tomaram posse". do região em 25 de Janeiro."

"Muitas das vítimas destes incidentes, que ocorreram perto da refinaria de Al Jaili, eram das regiões do Darfur ou do Kordofan, no Sudão", disse.

Türk reiterou o seu apelo a "todas as partes neste conflito para que tomem medidas urgentes para proteger os civis e respeitar as obrigações ao abrigo do direito internacional humanitário e dos direitos humanos".

"As investigações independentes sobre estes incidentes devem ser realizadas de acordo com as normas internacionais existentes", acrescentou.

O Alto Comissário denunciou também os ataques contínuos das forças de segurança contra civis e infraestruturas civis, incluindo o bombardeamento de um campo de deslocados internos em El-Fasher, no Darfur do Norte, que fez nove mortos civis na quarta-feira.

A 24 de janeiro, um ataque com drones a uma maternidade em El-Fasher, atribuído às RSF, fez pelo menos 67 mortos e 19 feridos.

"Os ataques deliberados contra civis e objetos civis são abomináveis", reiterou Türk, afirmando que "estes ataques constituem violações graves do direito internacional humanitário e podem constituir crimes de guerra".

