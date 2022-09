Em comunicado, as Nações Unidas felicitaram o Governo e o povo de São Tomé e Príncipe "pelo desenrolar pacífico das eleições legislativas, regionais e locais de 25 de setembro e pelo apuramento dos resultados, que atestam a forte tradição democrática do país".

"As Nações Unidas apelam a todas as partes interessadas a que mantenham um ambiente pacífico e aguardam com expectativa a conclusão do processo eleitoral através de procedimentos legais, inclusivos e transparentes", disse Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, citado na nota.

Ainda de acordo com o porta-voz, a ONU continuará a apoiar São Tomé e Príncipe nos seus esforços para a paz e desenvolvimento sustentável no país.

Segundo dados provisórios da Comissão Eleitoral Nacional (CEN), a Ação Democrática Independente (ADI) foi o partido mais votado nas eleições legislativas de domingo, com um total de 36.549 votos, seguido do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata (MLSTP/PSD), do primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, com 25.531 votos.

A taxa de abstenção foi de 34,33%, segundo a Comissão Nacional Eleitoral.

O apuramento final dos resultados e posterior validação pelo Tribunal Constitucional deverá estar concluído no início da próxima semana, disseram à Lusa fontes ligadas ao processo.

