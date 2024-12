"A partir de 11 euros, é possível adquirir um dos cinco postais de natal solidários que se traduzem em apadrinhamentos que vão levar mais crianças à escola e que apoiam as comunidades escolares onde a Helpo intervém", refere-se no comunicado da Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento(ONGD).

Com o mote "Os presentes solidários da Helpo não cabem num envelope", esta iniciativa de Natal permite, segundo a ONGD, "oferecer educação, futuro e esperança às crianças de Moçambique e de São Tomé e Príncipe: um presente maior do que qualquer envelope!"

Os "cinco presentes solidários Helpo" são apadrinhamentos.

Para apoiar as crianças em São Tomé e Príncipe, a Helpo disponibiliza o "Futuro Leve-Leve", que ajuda os alunos em São Tomé e Príncipe a ingressarem no ensino secundário, através de "uma bolsa de estudo que permite suportar os custos de matrícula, propinas, manuais e material escolar, com um donativo de 60 euros".

Para ajudar as crianças em Moçambique, existem quatro apadrinhamenos.

O "Apadrinhamento Infantário", que consiste em apoiar a educação das crianças do Infantário Provincial de Nampula, Moçambique. "O valor de 11 euros corresponde ao apoio mensal do apadrinhamento coletivo e permite apoiar em despesas como a aquisição de produtos alimentares, produtos de higiene, material escolar, entre outros", lê-se no comunicado.

Já o "Apadrinhamento Criança" que permite apoiar a comunidade escolar da criança apadrinhada e fazer chegar o apoio a centenas de estudantes. "O valor de 23 euros corresponde ao apoio mensal do apadrinhamento Helpo Mais e permite apoiar na construção/melhoria de infraestruturas, distribuição de material escolar, oferta do lanche escolar, entre outros", refere a Helpo.

O "Futuro Maior" garante uma bolsa de estudo para alunos do secundário, em Moçambique, "permitindo suportar os custos da matrícula, uniforme, calçado e material escolar a um estudante, com um pagamento único anual de 45 euros".

E, por último", o "Futuro Sobre Rodas" garante a matrícula, uniforme, calçado e material escolar a um estudante "e oferece uma bicicleta que traz a escola para perto de casa", indica a associação que escreve que "para muitas crianças moçambicanas, chegar ao ensino secundário significa passar a ter custos para estudar e, muitas vezes, caminhar várias horas por dia para ir e voltar da escola".

Em declarações à agência Lusa, a Associação refere que "a aquisição destes presentes solidários corresponde a um donativo à Associação Helpo, pelo que é possível beneficiar do respectivo benefício fiscal, bastando para tal indicar os dados fiscais no formulário de encomenda em www.presentessolidarios.helpo.pt.

A Associação Helpo é uma ONGD que desempenha a sua atividade desde 2008 em Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.

O seu foco é a promoção do desenvolvimento através da Educação, Nutrição e Saúde Materno-Infantil, Ajuda Humanitária e de Emergência e Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global.

A Helpo financia as suas atividades "através do Programa de Apadrinhamento de Crianças à Distância, donativos livres, projetos financiados por agências internacionais e empresas, chegando, atualmente, a cerca de 146.803 crianças".

Toda a informação sobre "Presentes solidários" e aquisição dos postais solidários Helpo pode ser feita em presentessolidarios.helpo.pt.

MAV // JMC

Lusa/Fim