Segundo o comunicado, o objetivo é formar pessoas que possam garantir assistência técnica aos projetos que a Tese desenvolve no país, mas também apoiá-las na criação das suas próprias empresas para prestarem serviços à comunidade, a outras entidades que gerem projetos e ao Estado.

"A partir de agora, a Tese montará em cada um dos seus projetos unidades de formação que, não só irão preparar as mulheres e os homens guineenses do ponto de vista técnico para a manutenção dos sistemas ao longo dos anos e para a reparação de inevitáveis avarias, como os irá capacitar para desenvolverem essas mesmas atividades a partir de pequenas empresas", pode ler-se no comunicado.