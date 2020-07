"Nós, em Portugal, estamos a trabalhar com emprego, empregabilidade, com as questões do empreendedorismo, com o apoio a jovens a decidirem projetos de vida. Vamos transferir isso para a área internacional", afirmou à Lusa o novo presidente da Tese, Luís Matos Martins, eleito no final de junho.

A ideia, segundo o responsável, é desenvolver o empreendedorismo em São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde em "complementaridade" com os projetos que a Tese já tem no terreno, nos setores da energia, água e tratamento de resíduos, mas também de acordo com as necessidades identificadas em cada país.