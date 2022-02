Os dois blocos de três salas de aula cada estão situados nas escolas primárias completas de Mahate e de São Carlos Lwanga, ambas no Bairro de Mahate.

Os espaços fazem parte do projeto Karibu, uma iniciativa de "integração de pessoas deslocadas" devido à crise humanitária no norte de Moçambique, sendo o financiamento do instituto Camões e da Fundação Galp, parceiros do projeto, anunciou a Helpo.

O evento contou com a participação do embaixador português em Moçambique, Costa Moura, que realçou o número de beneficiários: as duas escolas já contam com 555 crianças e a construção das novas salas "irá permitir que mais de 3.000 possam frequentar o ensino primário, cumprindo as normas estipuladas pelo Governo de Moçambique para a prevenção da pandemia", anunciou na Internet.

Paralelamente, a ONG inaugurou na biblioteca pública provincial a exposição "Escola do Caminho Longo", atualmente patente em Lisboa, no museu dos Coches, que conta com o alto patrocínio do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

O conflito já provocou mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 817 mil deslocados, de acordo com as autoridades moçambicanas.

Desde julho, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) permitiu aumentar a segurança, recuperando várias zonas onde havia presença de rebeldes.

LFO // LFS

Lusa/fim