Através da campanha "Sem escola, a infância pesa mais", a ONG angariou 18.281 euros, entre 05 e 14 de setembro, recolhidos em 418 supermercados, referiu um comunicado da Helpo.

Os clientes foram convidados a contribuir com um, três ou cinco euros para "financiar a resposta à emergência no apoio aos deslocados internos em Moçambique, nomeadamente as crianças, que têm de enfrentar um novo ano letivo em condições dramaticamente adversas".