"É extremamente preocupante que até hoje não haja informação nenhuma. Continuamos à espera e reforçamos o nosso apelo para a sua localização", frisou hoje Ernesto Nhanale, diretor executivo do Misa, organização de defesa da liberdade de imprensa, em declarações à Lusa.

Várias organizações internacionais, incluindo a Amnistia Internacional, a Human Rights Watch e a União Europeia, manifestaram já o seu repúdio com o desaparecimento do jornalista e pediram às autoridades o esclarecimento do caso.