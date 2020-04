O ofício, submetido ao parlamento na quinta-feira e a que a Lusa teve acesso, indica que "o valor aprovado para os subsídios de reintegração dos deputados mostra-se demasiado elevado para os moçambicanos", exigindo a revogação do regulamento.

Em causa está o artigo 45 da Lei 31/2014 do Estatuto do Deputado, que prevê que os parlamentares têm direito a um subsídio de reintegração de 75% do seu salário base, por cada ano de exercício do mandato.