"O Governo subestimou a magnitude do impacto da pandemia da covid-19 no país neste Orçamento do Estado [OE] aprovado", lê-se numa nota do Centro de Integridade Pública (CIP) distribuída à comunicação social.

O Plano Económico Social (PES) e o OE, aprovados em abril, fixam a despesa total em pouco mais de 345,3 mil milhões de meticais (4,3 mil milhões de euros).