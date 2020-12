Denominada "Não Vale à Pena: Stop Violência Extremista", a radionovela incentiva os jovens, principalmente os da zona norte de Moçambique, a criar iniciativas para o autossustento, para evitar que "se aliem aos terroristas", considerando que a condição de vulnerabilidade os torna "alvos fáceis para os insurgentes".

"É necessário criar uma forma mais atrativa de prevenir e conter a violência extremista. Os jovens, como já estão vulneráveis, veem na insurgência uma forma de ter salário, mesmo que não concordem com as ideologias. Eles veem aquilo como única saída", disse à Lusa Maria Rosária, uma das responsáveis do projeto no MASC.