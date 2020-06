"Existem fortes indícios de manipulação, encenação, mau uso do poder do Estado", lê-se numa nota de imprensa do Misa-Moçambique distribuída hoje pela organização.

Em causa está a detenção de Arsénio Sebastião, correspondente da Deutsche Welle (DW), e de Jorge Malangaze, um 'freelancer', acusados pelo Gabinete de Combate à Corrupção de terem recebido subornos para não publicarem uma matéria relacionada à violação das regras do estado de emergência num estabelecimento hoteleiro em Sofala, centro de Moçambique.