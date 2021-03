ONG apresenta queixa na justiça contra príncipe herdeiro saudita

A organização Repórteres Sem Fronteiras anunciou hoje que apresentou uma queixa por crimes contra a humanidade dirigida, particularmente, ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita no caso do assassínio do jornalista Jamal Khashoggi e pela perseguição a repórteres.