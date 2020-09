No relatório intitulado "'Eles Deixaram as Pessoas Matarem-se Umas às Outras': A Violência em Nzérékoré Durante o Referendo Constitucional e as Eleições Legislativas da Guiné-Conacri", a organização de defesa dos direitos humanos debruça-se sobre a violência registada em 22 de março, quando os guineenses foram chamados a votar alterações à Constituição do país e a escolher a composição da Assembleia Nacional.

De acordo com a ONG sediada em Nova Iorque, os confrontos entre apoiantes do Governo e opositores resultaram na morte de pelo menos 32 pessoas e em ferimentos em mais de 90 outras.