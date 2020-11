"O baleamento ocorreu numa aldeia do distrito de Mabalane, que fica fora do perímetro do parque, e três [de um total de sete] vítimas contraíram ferimentos graves e foram assistidas no Hospital de Chókwè, sendo que uma foi transferida para o Hospital Provincial de Xai-Xai", lê-se numa nota da ONG distribuída à comunicação social.

Segundo o Centro para Democracia e Desenvolvimento (CDD), além de balearem as vítimas, que estavam desarmadas, os fiscais terão destruído os acampamentos do grupo, não tendo encontrado vestígios da sua participação em ações de caça furtiva.