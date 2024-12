"A prevenção das doenças preveníveis por vacinação é um ganho enorme para a população" e "Cabo Verde é um exemplo, porque são anos de história, de bons resultados, com uma cobertura altíssima, acima de 95%", afirmou a representante adjunta da OMS em Cabo Verde, Luciana Chagas, na Praia.

Na abertura de um fórum nacional sobre os 47 anos de vacinação em Cabo Verde, a representante apontou que o país pretende ampliar os objetivos para novas vacinas, abrangendo diferentes faixas etárias e segmentos populacionais.

"Isto é o que realmente vai garantir que todos tenham acesso a uma boa saúde, qualidade de vida, bem-estar e uma saúde para toda a população do país. A OMS continuará a apoiar Cabo Verde, seja na mobilização de parcerias ou na concretização desses objetivos", afirmou.

A diretora nacional de Saúde de Cabo Verde, Ângela Gomes, saudou o percurso do programa vacinal do arquipélago, considerando-o um dos principais da saúde pública do país, que soma 47 anos de progresso.

Entre as metas futuras, Cabo Verde pretende introduzir vacinas contra pneumococo e gripe para os idosos, além de outras imunizações voltadas para a infância e idade adulta, de acordo com a estratégia nacional de vacinação.

O programa de vacinação de Cabo Verde é estruturado com o objetivo de garantir a imunização universal e proteger a população contra doenças infecciosas graves.

Esse programa segue as diretrizes da OMS sendo atualizado periodicamente para incluir novas vacinas de acordo com as necessidades de saúde pública.

"Cabo Verde não poderia estar melhor representado do que na avaliação externa realizada no ano passado, onde obteve 87%, uma das melhores pontuações em África", acrescentou.

