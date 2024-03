De acordo com a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha Portuguesa, as barras de Caminha, Douro, Esposende, Vila Praia de Âncora, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Portinho da Ericeira e São Martinho do Porto estão fechadas à navegação.

Já condicionadas estão as barras de Aveiro e da Figueira da Foz (fechadas a embarcações de comprimento inferior a 35 metros) e de Viana do Castelo (encerrada a embarcações de comprimento inferior a 12 metros).

O IPMA colocou hoje, até às 03:00 de domingo, os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo sob aviso laranja devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima. O aviso passa depois a amarelo até às 12:00 de domingo.

Sob aviso amarelo, também devido à agitação marítima, estão hoje, até às 12:00 de domingo, os distritos de Beja, Faro e Setúbal.

O IPMA colocou ainda sob aviso laranja, mas devido à queda de neve, os distritos de Castelo Branco e Guarda, entre as 09:00 e as 21:00 de hoje, enquanto Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu ficam sob aviso amarelo a partir das 12:00 de hoje até às 09:00 de domingo.

A previsão de vento forte, com rajadas até 75 quilómetros/hora, levou também o IPMA a emitir aviso amarelo para os distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Em Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu este aviso está em vigor até às 15:00 de hoje, enquanto em Castelo Branco e na Guarda se prolonga até às 18:00. Já Leiria e Lisboa ficam sob aviso amarelo devido ao vento a partir das 12:00 até às 18:00.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

