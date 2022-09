Num comunicado, a OIM declarou que desde agosto de 2021 quase todos os afegãos mergulharam na pobreza e o país enfrenta o risco de um colapso sistémico.

Essa catástrofe humanitária é em grande parte impulsionada pelo aumento dos preços dos alimentos, subnutrição grave, oportunidades limitadas de subsistência, bem como deslocamento motivado por conflitos e necessidades complexas de proteção, incluindo acomodação de emergência, encaminhamentos e reunificação familiar.

As pessoas que vivem em todas as 34 províncias do Afeganistão precisam urgentemente de ajuda de emergência. A prestação de serviços básicos foi severamente impactada e os programas de desenvolvimento foram suspensos.

Choques económicos e ambientais contínuos levaram a quedas significativas no rendimento, redução dos fluxos de remessas e aumento dos preços de alimentos.

Nos últimos 12 meses, a OIM ajudou mais de 1,3 milhão de afegãos por meio da distribuição de alimentos, abrigo temporário, acesso a proteção, água, higiene, serviços de saúde e outros itens essenciais.

Segundo a organização, as atividades de abrigos foram drasticamente expandidas, atingindo quase um em cada dois afegãos necessitados, enquanto a saúde cresceu de quatro províncias antes de agosto de 2021 para 13 em agosto de 2022, apoiando mais de 411.000 indivíduos com serviços que salvam vidas.

Um ano após o início da crise, o Plano de Ação Abrangente 2021-2024 da OIM é financiado em apenas 34%, com a maior parte do financiamento concentrando-se nas necessidades humanitárias mais fundamentais.

"À luz da deterioração das condições de vida devido ao aumento do custo de vida, o impacto da guerra na Ucrânia nos preços dos alimentos e combustíveis, um grande aumento no desemprego e as mudanças climáticas induzem choques e desastres, a OIM busca financiamento adicional para programas de recuperação dentro do Afeganistão.

O progresso feito em apoio ao povo afegão deve ser ampliado nos próximos meses e antes do próximo inverno, de acordo com a OIM.

CSR // MSP

Lusa/Fim