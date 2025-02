"Apelamos aos governos para que reforcem a cooperação regional para salvaguardar e proteger os migrantes, independentemente do seu estatuto, em todas as fases das suas viagens", afirmou a organização num comunicado.

Na semana passada, foram descobertos 19 corpos em Jakharrah, 400 quilómetros a sul de Benghazi, e outros 30 numa vala comum no deserto de Kufra, no sudeste do país, onde poderão ainda ser encontrados mais corpos.

As descobertas fizeram parte de rusgas policiais contra a migração irregular, durante as quais centenas de migrantes foram resgatados de redes de contrabando.

"Demasiados migrantes nestas rotas são vítimas de exploração, violência e abusos graves", afirmou Nicoletta Giordano, chefe da missão da OIM na Líbia.

De acordo com a OIM, a Líbia acolhe cerca de 720.000 migrantes de 44 países, principalmente de África e um grande número do Sudão, que fogem do conflito armado através de Kufra, a zona fronteiriça entre os dois países.

