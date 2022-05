A oficina será criada no âmbito do projeto sustentável By.Vouzela, que envolve vários parceiros, e recebeu um financiamento de 15 mil euros dos Prémios Caixa Social 2022.

O presidente da Câmara de Vouzela, Rui Ladeira, congratulou-se pelo facto de se tratar de um projeto que cumpre as três dimensões da sustentabilidade: a ambiental, a social e a económica.

"Trata-se de um projeto alinhado com aquele que tem sido o compromisso do município em tornar-se cada vez mais sustentável e que, de resto, tem envolvido a comunidade em vários quadrantes", afirmou Rui Ladeira, presidente daquela câmara do distrito de Viseu.

O autarca frisou que este projeto, que se centra no modelo de economia circular, "pretende dar um impulso à produção local no setor têxtil, minimizando desperdícios".

Pretende ainda "valorizar as tradições e património da região e criar valor para a comunidade".

Na oficina de costura será usada matéria-prima resgatada da indústria local, que de outra forma seria incinerada ou colocada em aterro. Os munícipes que queiram assumir o trabalho de produzir peças de ecodesign com estes materiais conseguirão assim ter um rendimento extra.

Este projeto envolve vários parceiros, como a União de Freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas (promotores), a câmara, a Associação Vouzelar e as empresas Faurecia e Brintons (que fornecem a matéria-prima).

Aos alunos do curso de design de moda da Escola Profissional de Vouzela caberá a criação de produtos, à Universidade da Beira Interior desenvolver um estudo sobre o projeto By.Vouzela e à Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos contribuir para a criação de design de moda para a diferenciação estilística do projeto.

Também participam no projeto o CEARTE - Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património, que contribuirá com formação de tear para a comunidade de Vouzela, e a designer Daniela Pais, da Elementum (marca de roupa sustentável), que desenvolverá uma linha de produtos e acompanhará a formação do CEARTE no desenvolvimento do ciclo From Farm do Fabric to Fashion.

