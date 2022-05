Obras no IC19 e Eixo Norte/Sul em Lisboa podem condicionar o trânsito

As vias rodoviárias do Eixo Norte/Sul e do IC19, na região de Lisboa, vão ser alvo de obras de manutenção, situação que poderá levar a condicionamentos pontuais de tráfego, divulgou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).