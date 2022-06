"Nós temos que procurar pequenos exemplos de como é que podemos materializar em algo concreto aquilo que fazemos no dia a dia, para nos prepararmos para as alterações climáticas", disse Duarte Cordeiro, na apresentação da segunda fase do projeto, que prevê a regularização da ribeira da Salgueirinha numa extensão de 7,6 quilómetros, entre a Nascente, na Quinta do Anjo, e o vale do Alecrim, no Pinhal Novo, concelho de Palmela e distrito de Setúbal.

"Neste território tínhamos inundações frequentes. Com este investimento nós conseguimos não só controlar, porque passamos a ter uma adaptação a caudais com um maior volume, como podemos naturalizar muitas destas zonas, fazendo com que a natureza retorne a zonas onde, entretanto, tinha desaparecido. É um investimento muito concreto, num território urbano que nós podemos adaptar àquilo que são as alterações climáticas, neste caso chuvas com intensidade de inundações, e torná-lo não só mais resiliente, como também naturalizá-lo e valorizar aquilo que é a biodiversidade", acrescentou.

O presidente da Câmara de Palmela, Álvaro Amaro, adiantou que o investimento estimado para a segunda fase da obra deverá ser de 5 milhões de euros, salientando que se trata de uma intervenção ainda mais complexa do que a primeira fase, por, entre outras razões, abranger territórios com maior densidade populacional.

O autarca palmelense lembrou também que a primeira fase da obra, em fase de conclusão, "teve início a 6 de junho de 2019, e permitiu regularizar a ribeira da Salgueirinha entre o Vale do Alecrim e a foz, na zona da Brejoeira, no Pinhal Novo".

Segundo Álvaro Amaro, foi também uma "obra de grande complexidade", com uma "intervenção ao longo de 5,4 quilómetros e 12 atravessamentos hidráulicos".

"Foi uma intervenção muito delicada, por implicar o atravessamento de propriedades privadas, de uma estrada nacional e por exigir acompanhamento de várias entidades", sublinhou Álvaro Amaro.

