Em comunicado, a Metro do Porto explica que esta interrupção se prende com a empreitada da Linha Rosa (G), "em termos das instalações elétricas que se encontram já a ser desenvolvidas com vista à sua conclusão, designadamente ao nível da ligação da catenária".

Em causa está a ligação da catenária do "tronco comum" da rede - entre a Senhora da Hora e o Estádio do Dragão - à nova linha, que ligará a estação de São Bento à Casa da Música.

"Torna-se indispensável interromper a circulação do metro do Porto das 22:00 do dia 12 de abril [sábado] até às 13:00 do dia seguinte [domingo], entre as estações da Senhora da Hora e da Trindade", refere o comunicado.

A Metro o Porto informa que, neste espaço horário, todas as linhas estarão "condicionadas", com exceção da Amarela (D).

Segundo a empresa, a intervenção técnica de conexão do sistema de alimentação elétrica das composições do metro terá lugar na zona de Francos, obrigando ao condicionamento da operação.

De modo a minimizar o impacto causado por esta intervenção técnica, acrescenta a Metro do Porto, haverá um serviço e transporte alternativo, solução preparada em conjunto com a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP).

Os autocarros articulados desta operadora vão circular pelas zonas afetadas pelo corte, estando garantidas paragens em Sete Bicas, Viso, Ramalde, Francos, Casa da Música, Carolina Michaelis e Lapa.

As frequências de passagem deverão variar entre os sete minutos (das 20:30 à 01:30 e das 09:30 às 14:10) e os 10 minutos (entre as 06:00 e as 09:25).

Já as paragens nas estações de Francos, Ramalde e Viso deverão ocorrer com um espaçamento de 21 minutos.

"Chamamos ainda a atenção para o facto de todos os clientes deste serviço alternativo STCP deverem validar os seus títulos Andante no interior dos autocarros", alerta a Metro do Porto.

A empresa recorda, ainda, que não é possível transportar animais, excetuando cães de assistência, que não estejam devidamente acomodados num contentor (saco, mochila ou outro).

Por outro lado, ao contrário do que sucede no metro, nos autocarros STCP não é permitido o transporte de bicicletas.

Quanto a trotinetes, só podem ser transportadas se estiverem e se mantiverem fechadas.

Com um custo total que ascende aos 304,7 milhões de euros, a Linha Rosa terá ligação às atuais estações de metro Casa da Música e São Bento, e terá estações intermédias no Hospital de Santo António e Praça da Galiza.

