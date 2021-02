Óbitos no Lar da Misericórdia de Alcáçovas sobem para 34

O número de mortos no surto de covid-19 no Lar da Misericórdia de Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo (Évora), subiu para 34, com o óbito de um utente de 96 anos, disse hoje o provedor.