Teodoro Obiang Nguema, que respondeu hoje a perguntas dos jornalistas angolanos e equato-guineenses em Luanda, no âmbito da sua visita de Estado a Angola, disse que a problemática da segurança em África foi um dos temas que abordou com o seu homólogo angolano, João Lourenço.

Segurança, desenvolvimento e estabilidade dos Governos africanos estiveram no centro da conversa entre ambos os chefes de Estado, disse Nguema, realçando que a África Central, apenas com problemas de mudanças anticonstitucionais no Gabão, está melhor em relação à zona oeste.

"Estamos satisfeitos, porque, a nível da África Central, o único país que tem problemas de mudanças anticonstitucionais é a República do Gabão, que, neste momento, está a implementar o programa de transição com base no diálogo para um referendo e agora esperamos as eleições presidenciais. Penso que estamos muito melhor [em relação] ao que ocorre na África do Oeste", disse.

Para Teodoro Obiang Nguema, dada a questão da segurança a nível de África -- "com problemas difíceis a nível político e de segurança" --, este continente "é o único" que carece de dois lugares no Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU).

"É necessário que África solicite dois postos no Conselho de Segurança [da ONU] com todas as prerrogativas e com direito a veto", defendeu.

Falando ao lado do seu homólogo angolano, o Presidente equato-guineense realçou que está em curso a preparação de uma proposta para dois assentos de África naquele órgão das Nações Unidas, sinalizando a importância dessa abordagem a nível da União Africana (UA).

O Presidente angolano, João Lourenço, assume em fevereiro próximo a presidência rotativa da UA.

Com a nova liderança da União Africana, realçou Nguema, a presença efetiva de África no Conselho de Segurança da ONU deve ser abordada com a importância que merece na próxima reunião de cúpula da UA.

"Este é um ponto bastante importante que devemos abordar na próxima cúpula da União Africana para que possamos apresentar uma proposta convincente para que os cinco países membros do Conselho de Segurança tenham a benevolência de outorgar ao continente africano dois lugares neste órgão", insistiu.

A Zona de Comércio Livre da África, para a facilitação das trocas comerciais e potenciação dos mercados africanos, foi igualmente um dos pontos abordados entre Lourenço e Nguema.

O chefe de Estado da Guiné Equatorial destacou ainda, na sua intervenção, as excelentes relações de cooperação com Angola, onde cumpre uma visita de 48 horas, referindo que o país "é uma nação importante a nível da África Central".

Angola e Guiné Equatorial são membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e da Comunidade dos Estados da África Central.

DAS // MLL

Lusa/Fim