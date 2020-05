"O que não nos mata deixa-nos mais fortes", declarou Luís Rodrigues, intervindo numa conferência virtual organizada pela revista Publituris e focada no setor do turismo.

A SATA "tem um papel desproporcionalmente importante" nos Açores, "maior que a TAP no continente", por exemplo, frisou o seu presidente, acrescentando que o momento agora é de "comunicar positivamente, mantendo as medidas de segurança e saúde pública", a começar desde logo para os trabalhadores da transportadora.

Luís Rodrigues acredita que, no futuro próximo, o "passa palavra positivo" entre os turistas "vai valer ouro" e a "experiência inimaginável" que é visitar os Açores pode beneficiar desse fator.

A SATA Air Açores, que opera entre as nove ilhas da região, retomou hoje a sua operação, depois de cerca de dois meses em que apenas voava entre ilhas por "motivos de emergência ou transporte de carga", assinalou o presidente da empresa.

Já a Azores Airlines, que opera de e para fora do arquipélago, vai retomar em 15 de junho as ligações aéreas entre Lisboa e Ponta Delgada e Lisboa e a Terceira, bem como entre o Funchal e Ponta Delgada.

Posteriormente, em 22 de junho, recomeçam os voos entre Lisboa e os aeroportos da Horta e do Pico, e, por fim, em 01 de julho, serão retomadas as operações entre o Porto e Ponta Delgada, bem como as ligações internacionais a Boston (EUA), Toronto (Canadá), Praia (Cabo Verde) e Frankfurt (Alemanha).

Na região, foram detetados até ao momento 146 casos de infeção, verificando-se 128 recuperados, 16 óbitos e dois casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, ambos na ilha de São Miguel.

