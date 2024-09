"É importante explorarmos o potencial de cooperação de que Moçambique e Zanzibar dispõem em áreas como comércio, turismo e cabotagem", afirmou Nyusi.

O chefe de Estado moçambicano falava num encontro com o presidente do arquipélago de Zanzibar, Hussein Ali Mwinyi, no quadro da visita que realiza a Moçambique.

O presidente moçambicano assinalou que a localização costeira e o potencial de construção de infraestruturas portuárias também favorecem as possibilidades de relações económicas com aquela região insular que faz parte da Tanzânia.

Hussein Ali Mwinyi também manifestou a importância do fortalecimento da cooperação com Moçambique, visando potenciar os recursos naturais de que as duas partes dispõem.

"Queremos manifestar a nossa abertura para trabalharmos em áreas como comércio, turismo, agricultura e defesa e segurança", acrescentou.

Mwinyi enalteceu ainda o empenho de Filipe Nyusi na procura e consolidação da paz em Moçambique.

