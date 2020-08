"O desafio que hoje enfrentamos é mantermo-nos fortes e corajosos no caminho da paz e reconciliação, sem quaisquer hesitações nem pausas", refere uma mensagem de Filipe Nyusi, por ocasião do primeiro aniversário do acordo de paz.

Nyusi avançou que o seu Governo está comprometido com o cumprimento das obrigações que assumiu no âmbito do pacto de paz com a Renamo.