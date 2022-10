Em declarações à agência Lusa a propósito da morte de Adriano Moreira, Nuno Melo manifestou "muita tristeza" por este desaparecimento, mas sublinhou "a consciência de se estar a falar de alguém que é não só uma referência maior do CDS como também uma personalidade fundamental do século XX e do início do século XXI" em Portugal.

"O professor Adriano Moreira teve uma longa vida, mas teve uma longa vida que felizmente nos deixa cheios de exemplos", enalteceu.

Segundo o líder do CDS-PP, o antigo líder "marcou os lugares por onde passou" quer no Governo, na Assembleia da República, na Universidade ou no CDS.

"E por isso nós temos apenas não só de o recordar como principalmente de lhe saber seguir o exemplo", enfatizou.

O antigo presidente do CDS morreu hoje aos 100 anos, confirmou à Lusa fonte do partido.

Adriano Moreira foi ministro do Ultramar no período da ditadura (1961-1963) e deputado e presidente do CDS-PP já na democracia, mantendo sempre a ligação à universidade e à reflexão em matéria de Relações Internacionais.

Com 100 anos completados em 06 de setembro passado, foi condecorado pelo Presidente da República em junho com a Grã-Cruz da Ordem de Camões.

JF // JPS

Lusa/fim