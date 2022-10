Em várias peças que compõem a coleção "Lisbon X" sobressaía uma ou várias letras X, símbolos que "marcam as pessoas que resolveram fazer de Lisboa o seu oásis", disse Nuno Gama à Lusa, no final do desfile, no Lisboa Social Mitra, espaço que nesta edição acolhe a ModaLisboa.

Essas pessoas, explicou, "são de todos os lados do mundo e de todos os géneros e feitios", e "tornam a cidade mais colorida, mais rica, mais viva e mais interessante, como é agora e não era há uns anos".

A par de tecidos lisos, a coleção inclui padrões onde sobressaem laranjas ou rosas flurescentes, cores que surgem também como detalhes em peças de tons mais escuros, como preto ou castanho.

"Lisbon X" é uma "continuação, um caminho", da marca em nome próprio que Nuno Gama iniciou há quase 30 anos.

"É uma oportunidade incrível de fazer o que gostamos e usar isto como um meio de comunicação com as pessoas, e isso é genial", disse.

Criador de roupa de homem, para o designer "hoje em dia é muito difícil definir quem é o cliente" Nuno Gama.

"Tanto é um rapaz de 15/16 anos, como um eterno jovem de 60, 70, 80 anos. Temos um cliente de 82 anos. São pessoas portuguesas, alemãs, norte-americanas, sul-africanas, australianas, japonesas, de todo o lado", contou.

Em março de 2020, Nuno Gama começou a apresentar na ModaLisboa coleções que estariam à venda logo após o desfile. Em outubro de 2019, disse à Lusa que esta forma é a que faz sentido numa altura em que "as pessoas não estão para estar à espera seis meses para adquirirem qualquer coisa, querem carregar com o dedo no telemóvel e aceder automaticamente às coisas".

Por isso, peças que hoje 'desfilaram' na passerelle da ModaLisboa já estão disponíveis para venda.

A 59.ª edição da ModaLisboa, que decorre sob o tema "Oásis", termina hoje com a apresentação das coleções de Luís Carvalho, em parceria com a Salsa Jeans, Nuno Baltazar, Dino Alves e Gonçalo Peixoto.

O calendário desta edição, que começou na quinta-feira, incluiu ainda, entre outros, Carolina Machado, Luís Buchinho, Buzina, Kolovrat, Carlos Gil, Ricardo Andrez e Duarte.

A ModaLisboa, que é coorganizada pela Associação ModaLisboa e a Câmara Municipal de Lisboa, regressa em março de 2023 para 60.ª edição.

JRS // ACL

Lusa/Fim