"Já tivemos bons resultados e maus resultados. Já estive em campanhas com bons e maus resultados. O Bloco de Esquerda naturalmente tomará as suas decisões e essas cabem aos seus militantes", respondeu aos jornalistas Catarina Martins na reação aos resultados eleitorais, na qual assumiu a derrota e o mau resultado do partido.

A coordenadora do BE recordou que o partido teve uma convenção "há seis meses e a atual direção cá estará para assumir todas as suas responsabilidades e para dirigir" o partido.

"Nunca foi por resultados eleitorais ou na sequência de resultados eleitorais que o BE decidiu a sua direção, assim continuaremos e, claro, faremos o balanço destas eleições como sempre fizemos e tomaremos todas as decisões que os militantes do BE achem por bem tomar na sua vida normal do partido", assegurou.

JF // JPS

Lusa/fim